Der Dow Jones gab an einem ruhigen Donnerstag nach und fiel bei dünnen Feiertagsvolumina.Der Juneteenth-Feiertag hat Donnerstag in eine verlängerte Nachtsitzung verwandelt.Die Trump-Administration diskutiert darüber, direkt in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran einzugreifen.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel während einer verlängerten ...

