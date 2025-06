Paris (ots/PRNewswire) -Saint-Gobain gibt den nächsten Schritt beim Ausbau seiner digitalen Plattform für Bauchemikalien bekannt: Das Unternehmen übernimmt Maturix, einen führenden Anbieter von Echtzeit-Überwachungslösungen für die Betonindustrie mit Sitz in Dänemark.Maturix bietet modernste drahtlose Sensortechnologie, die eine ferngesteuerte Echtzeitüberwachung der Betoneigenschaften während des Aushärtungs- und Abbindungsprozesses ermöglicht. Dadurch können Bauunternehmer ihre Abläufe optimieren und die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit vereinfachen. Dies verkürzt die Dauer des Betonbauzyklus um bis zu 50 % und verbessert die Effizienz auf der Baustelle, während gleichzeitig die Betonqualität verbessert und ein hohes Maß an struktureller Leistungsfähigkeit gewährleistet wird. Maturix und Saint-Gobain arbeiten seit 2019 erfolgreich zusammen.Diese Akquisition erweitert das Angebot an digitalen Lösungen von Saint-Gobain entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Beton und Zement und ermöglicht es den Kunden der Gruppe, Überdimensionierungen zu reduzieren und ihre Betriebsabläufe zu optimieren.Saint-Gobain war Vorreiter bei der digitalen Transformation der Betonindustrie, die von GCP mit Verifi® initiiert wurde, seiner marktführenden digitalen Management-Suite für den Transport von Beton, die auf drei Kontinenten (Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik) eingesetzt wird. Verifi® nutzt Echtzeitüberwachung, um Verschwendung zu reduzieren, die betriebliche Leistung zu verbessern und die Kosteneffizienz zu steigern. Maturix ergänzt Verifi® perfekt bei der Optimierung der Betonverlegung auf der Baustelle. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits an einem gemeinsamen Angebot.Die Übernahme von Maturix unterstreicht das Engagement der Gruppe, ihr Angebot an integrierten digitalen Lösungen für ihre Kunden auszubauen.Sid Singh, CEO von Verifi®, kommentiert:"Durch die Kombination der Daten und der digitalen Expertise von Maturix und Verifi® mit der Führungsposition von Saint-Gobain im Bereich Betonzusatzmittel werden wir neue Anwendungsmöglichkeiten für die Kunden der Gruppe erschließen." Wir werden ihnen personalisierte Empfehlungen zur Verfügung stellen, damit sie ihre Abläufe mit erhöhter Transparenz und Präzision verwalten und so ihre Kosten und Umweltbelastung reduzieren können."Informationen zu Saint-GobainAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich leichter und nachhaltiger Bauweise entwickelt, produziert und vertreibt Saint-Gobain Materialien und Dienstleistungen für die Bau- und Industriebranchen. Seine integrierten Lösungen für die Sanierung öffentlicher und privater Gebäude, den Leichtbau sowie die Dekarbonisierung von Bauwesen und Industrie werden in einem kontinuierlichen Innovationsprozess entwickelt und bieten Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit. Die Group, die im Jahr 2025 ihr 360-jähriges Bestehen feiert, ist ihrem Leitbild "MAKING THE WORLD A BETTER HOME" mehr denn je verpflichtet.- 46,6 Mrd. EUR Umsatz im Jahr 2024- Mehr als 161.000 Mitarbeiter, Standorte in 80 Ländern- Verpflichtung zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050Weitere Informationen über Saint-Gobain finden Sie unter www.saint-gobain.com und folgen Sie uns auf X @saintgobainFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2714916/Saint_Gobain.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2714917/Saint_Gobain.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2714918/Saint_Gobain_logo.jpgKontakte:Patricia Marie - patricia.marie@saint-gobain.comLaure Bencheikh - laure.bencheikh@saint-gobain.comYanice Biyogo - yanice.biyogo@saint-gobain.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/saint-gobain-erweitert-seine-digitale-plattform-fur-bauchemikalien-durch-die-ubernahme-von-maturix-302486524.htmlPressekontakt:Patricia Marie - (+33) 1 88 54 26 83; Laure Bencheikh - (+33) 1 88 54 26 38; Yanice Biyogo (+33) 1 88 54 27 96Original-Content von: Saint-Gobain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180074/6058929