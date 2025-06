Washinton - US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten beiden Wochen über einen möglichen Angriff auf den Iran entscheiden. Das teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Donnerstag mit.



"Angesichts der Tatsache, dass es eine erhebliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass in naher Zukunft Verhandlungen mit dem Iran stattfinden könnten oder auch nicht, werde ich innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob fortgefahren werden soll oder nicht", zitierte Leavitt Trump in einer Pressekonferenz. Leavitt verwies darauf, dass auch Israel dem Iran eine 60-Tages-Frist gesetzt habe und am 61. Tag angegriffen habe.



Am Freitag sollen in Genf Verhandlungen über Irans Atomprogramm starten. Trump hatte zuvor in sozialen Medien eine "bedingungslose Kapitulation" des Mullah-Regimes gefordert. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hatte die Forderung zurückgewiesen.



Durch die israelischen Angriffe sind nach iranischen Angaben über 200 Menschen ums Leben gekommen. Rund 1.200 weitere waren verletzt worden. Über 90 Prozent davon sollen Zivilisten sein, hieß es von iranischer Seite.





