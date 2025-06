München (ots) -89:76-Sieg im Must-Win-Spiel. Dabei sorgt eine gute Teamleistung vor den Augen von Superstar Dirk Nowitzki für den ersten deutschen EM-Auftakterfolg gegen Schweden. Danach gab's sogar Abklatschen mit Geburtstagskind Nowitzki (47). "Es war viel Druck auf dem Kessel zu Hause. Sie mussten liefern und sie haben geliefert, alles wunderbar", lobte MagentaSport-Experte Per Günther die deutsche Auswahl nach einem soliden Auftritt. Am Freitag folgt Spiel 2 in Hamburg gegen Vize-Europameister Spanien, der gegen Großbritannien mit 85:70 gewann. Live und kostenlos ab 19.30 Uhr bei MagentaSport.Leonie Fiebich, 16 Punkte und 7 Rebounds, monierte den Einbruch in der 2. Halbzeit: "Der 12:0-Run im 3. Viertel hätte nicht sein müssen. Da haben wir nicht gut verteidigt, das können wir uns morgen nicht erlauben, da müssen wir noch dran arbeiten." Fiebich über den Freitagsgegner Spanien: "Es ist eine sehr, sehr intensive Verteidigung. Sie wuseln überall. Wir wollen die Gruppe gewinnen."Bundestrainerin Lisa Thomaidis spürte eine "große Erleichterung" nach dem Auftaktsieg: "So bauen wir Selbstvertrauen auf und versuchen zu zeigen, dass wir auf der großen Bühne mithalten können."Nachfolgend alle Clips zum EM-Auftakt Deutschland gegen Schweden sowie Spanien gegen Großbritannien. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Freitag. Ab 19.30 Uhr trifft das deutsche Team auf Spanien. Zuvor, um 17.05 Uhr, steht die Partie zwischen Großbritannien und Schweden an. Live und kostenlos bei MagentaSport."So bauen wir Selbstvertrauen auf" - Deutsche Frauen feiern EM-Auftaktsieg gegen SchwedenGruppe D: Deutschland - Schweden 89:76Vor den Augen von Basketball-Legende Dirk Nowitzki nutzen die Gastgeberinnen den Heimvorteil in Hamburg und geben mit einer starken Offensivleistung früh den Ton an und überstehen einen Durchhänger im 3. Viertel. In Abwesenheit von Leistungsträgerinnen um Kapitänin Marie Gülich und den Sabally-Schwestern übernehmen die WNBA-Stars Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder Verantwortung - Letztere ist mit 20 Punkten beste deutsche Werferin. Nach dem Pflichtsieg zum Auftakt wartet auf das deutsche Team am Freitag (ab 19.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) mit den Vize-Europameisterinnen aus Spanien eine ungleich schwierigere Aufgabe.Basketball-Ikone Dirk Nowitzki feiert seinen Geburtstag beim EM-Auftakt mit den deutschen Frauen. Er feuerte die DBB-Frauen aus der ersten Reihe an. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aE5mUm1uNWVlWll3bUl4aDJ6Rm9MaE1xbWlyL0cwOGZGd1pGR2tiSldtTT0=Bundestrainerin Lisa Thomaidis: "Das 1. Spiel zu gewinnen, ist eine große Erleichterung. Die Auftaktspiele sind immer hart. Man weiß nie, was man erwarten kann. Ich bin richtig stolz auf das Team. Nach der Führung in der 1. Hälfte wussten wir, dass Schweden zurückkommen würde. Wir haben dem standgehalten und haben es durchgezogen. Jeder Sieg bei der EuroBasket ist wichtig. So bauen wir Selbstvertrauen auf und versuchen zu zeigen, dass wir auf der großen Bühne mithalten können." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VFdmRkQyWlFlZW1DWk0vR3FURktzTXorRTZkeTJFNHZ6bGZmRFI4MUQwOD0=Leonie Fiebich, 16 Punkte und 7 Rebounds: "Man hat viele positive Sachen gesehen, aber auch ein paar negative. Der 12:0-Run im 3. Viertel hätte nicht sein müssen. Da haben wir nicht gut verteidigt, das können wir uns morgen nicht erlauben, da müssen wir noch dran arbeiten."... über die hohe Belastung und ihre kurzen Pausen im Spiel: "Da hatte ich Krämpfe überall, auch immer noch. Aber das wird morgen wieder."... über den kommenden Gegner Spanien: "Die spielen mit 10, 11 Spielerinnen und rotieren ständig. Es ist eine sehr, sehr intensive Verteidigung. Sie wuseln überall. Für uns gilt es einfach, auf den Ball aufzupassen und physisch zu sein. Wir haben auch noch eine Rechnung offen mit den Spaniern, von der letzten EM. Unser Ziel ist es natürlich, das Spiel zu gewinnen oder es ihnen zumindest so schwer wie möglich zu machen. Wir wollen die Gruppe gewinnen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=d0h3N2k0SEI0RTVuYUdWUEFnSk16NkZMMGlLWXgrL3M5U0dvOEVWTS8rZz0=Frieda Bühner, 18 Punkte und 10 Rebounds: "Ich freue mich richtig, dass wir gewonnen haben. So kann man gut in die EM starten. Wir haben viele Sachen gut gemacht, natürlich auch ein paar Sachen, die wir besser machen können. Ich freue mich, jetzt mal mit dem kompletten Kader gespielt zu haben und das hat richtig Spaß gemacht."... über die Stärken der deutschen Frauen: "Was uns auszeichnet, ist der Zusammenhalt. Das konnte man heute gut sehen. Wir hatten unsere Tiefs. Schweden ist zurückgekommen, obwohl wir mit vielen Punkten vorne waren. Dann haben wir uns aber wieder fokussiert und sind als Team zusammengeblieben. Wenn wir das so weitermachen, kann es richtig gut werden."... über das 2. Gruppenspiel gegen Favorit Spanien: "Wir wollen gewinnen, weil wir zeigen können, dass wir auf dieses Level gehören und nicht nur dabei sind, um mitzuspielen, sondern um eine Medaille zu holen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VGE3N3NWTU50V1dPNjlyS0UzL0QxUTcxY1JGaVhKN044T3o5a2tZd09TRT0=MagentaSport-Experte Per Günther bilanziert den deutschen Auftaktsieg: "Super Auftaktspiel! Es war eine tolle Körpersprache, man hat ganz viele Spielerinnen sofort im Turnier gehabt und man ist mannschaftlich geschlossen aufgetreten. Trotzdem gab es 1, 2 wackelige Phasen. Das ist auch normal, wir haben auch von den Schwedinnen viel Qualität gesehen. Es war viel Druck auf dem Kessel zu Hause. Sie mussten liefern und sie haben geliefert, alles wunderbar." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dU5rZGx0TWFGZ0UxaWc1bTB4cVdmaU95SjBjdVJ2SGJnWmQ5elM2Mm5yRT0=3x3-Olympiasiegerin Sonja Greinacher über die Atmosphäre in der Halle: "Ich finde es Wahnsinn. Mich macht das immer emotional, wenn ich zurückblicke, wie wir angefangen haben, wo wir vor 5 Jahren gespielt haben. Und jetzt sieht man, dass jeder Platz besetzt ist. Es stehen überall Leute. Mich haben auch viele Leute nach Karten gefragt. Das macht auch Hoffnung für die WM nächstes Jahr, wo wir eine Halle füllen wollen, die 15.000 Plätze hält. Ich bin superstolz darauf."... über die Chancen der deutschen Frauen bei der EM: "Der 1. Schritt ist es ganz klar, die Gruppe zu schaffen. Das werden sie schaffen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann wird man in Athen mehr sehen. Es ist nicht einfach, mit den Verletzungen umzugehen, aber das bringt ein Team auch enger zusammen. Da glaube ich dran." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UFNMTFYybHNzMnl5SC9QZ2dDem1sSlAyN1B0QzR2REMwaEZ3OFprRTlscz0=Gruppe D: Großbritannien - Spanien 70:85Auch die individuellen Qualitäten der britischen Topscorerinnen Samantha Ashby (17 Punkte), Temi Fagbenle und Catriona Henderson (beide 14 Punkte) können den 23-Punkte-Rückstand nach der 1. Hälfte nicht mehr wettmachen. Die Titelkandidatinnen aus Spanien werden ihrer Favoritenrolle gerecht und gehen mit einem ungefährdeten Auftaktsieg in das 2. Gruppenspiel gegen Deutschland am Freitag (ab 19.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport).Dort könnte die 19-jährige Iyana Martin, die in einem starken spanischen Kollektiv zum Auftakt mit 14 Punkten überragt, die Deutschen vor Probleme stellen. Gegen Großbritannien sorgt Martin mit einem Doppelschlag aus Dreier und anschließendem Korb nach eigener Balleroberung für Furore. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aDVkT0dhNTAxMXpmYVZjZVNUNEt4cmJ0ZjZpTXo2bThrQlc0eG1lZW1QOD0=Basketball live bei MagentaSportFrauen EM bis 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos)VorrundeFreitag, 20.06.2025Ab 17.05 Uhr: Schweden - GroßbritannienAb 19.30 Uhr: Spanien - DeutschlandSamstag, 21.06.2025Ab 19.20 Uhr: Griechenland - TürkeiSonntag, 22.06.2025Ab 15.05 Uhr: Schweden - SpanienAb 17.30 Uhr: Großbritannien - DeutschlandViertelfinale ab 24. Juni - tba.Männer EM: 27. August - 14. 