19. Juni 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Right Season Investments Corp. (TSXV: LITT), ("Right Season" oder das "Unternehmen") kündigt eine strategische Verlagerung des Investitionsschwerpunkts auf wachstumsstarke Sektoren an, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Biotechnologie sowie fortschrittliche Technologie und Robotik. Diese Neupositionierung folgt auf die kürzliche Ernennung von Dr. Kristian Thorlund, PhD, zum Chief Executive Officer und spiegelt seine Vision wider, das Unternehmen an transformativen Branchen auszurichten, die die Zukunft der globalen Wirtschaft gestalten.

Dr. Thorlund, der unter anderem über mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Datenwissenschaft, maschinellem Lernen, KI und Gesundheitstechnologien verfügt, kann auf eine bewährte Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Unternehmensführung verweisen. Mit diesem umfassenden Fachwissen will er Right Season in eine neue strategische Richtung führen, die darauf abzielt, durch gezielte Investitionen in Sektoren der nächsten Generation mit erheblichem Wachstumspotenzial einen langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Mit dieser neuen Ausrichtung will Right Season seine Kapital- und Beratungsstärke nutzen, um innovative Unternehmen zu unterstützen, die an der Spitze von Wissenschaft und Technologie stehen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass KI, Biotechnologie und Robotik einige der vielversprechendsten Branchen für die künftige Wertschöpfung darstellen, und beabsichtigt, sowohl auf privaten als auch auf öffentlichen Märkten aktiv Chancen zu verfolgen.

Die jüngsten Marktprognosen unterstreichen die Stärke dieser strategischen Ausrichtung. Der weltweite KI-Markt wird voraussichtlich von 279 Milliarden $ im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen $ im Jahr 2030 wachsen (CAGR von 35,9 %). Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen $ im Jahr 2023 auf 3,88 Billionen $ im Jahr 2030 anwachsen (CAGR von 14,1 %). #_edn1 Für den Robotikmarkt wird bis 2030 ein Umsatz von über 200 Milliarden $ prognostiziert, wobei allein die KI-gesteuerte Robotik voraussichtlich 124,8 Milliarden $ erreichen wird.#_edn2 Diese Trends deuten auf erhebliche langfristige Wachstumschancen in diesen Sektoren hin.[iii] Right Season beabsichtigt, sich aktiv zu positionieren, um im Rahmen seiner langfristigen Wachstumsstrategie einen bedeutenden Wert für die Aktionäre in allen drei Sektoren zu erzielen.

Zur Unterstützung dieser strategischen Entwicklung könnte Dr. Thorlund auch die Einrichtung eines Advisory Board prüfen, das sich aus Branchenführern und entsprechenden Fachleuten zusammensetzt. Ein solches Advisory Board könnte dem Unternehmen bei der Erschließung neuer Chancen und der weiteren Verfeinerung seiner Investitionsstrategie in diesen dynamischen Sektoren wertvolle Einblicke und Hinweise geben.

"Angesichts der rasanten Entwicklung der Weltwirtschaft sehen wir eine große Chance darin, unsere Anlagestrategie auf die Branchen auszurichten, die einen echten Wandel bewirken. Bei dieser Verlagerung in Richtung KI, Biotechnologie und fortschrittliche Technologie geht es nicht nur darum, Trends nachzujagen, sondern auch darum, Unternehmen zu identifizieren und zu unterstützen, die das Potenzial haben, die Zukunft zu gestalten und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen", sagt Kristian Thorlund, CEO von Right Season.

Über Right Season Investments Corp.

Right Season Investments Corp. ist eine kanadische Risikokapital-, Investment- und Beratungsfirma, die bestrebt ist, Innovationen aktiv zu fördern und das Wachstum für ihre Aktionäre zu beschleunigen. Right Season investiert Kapital in private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.

Ansprechpartner:

Kristian Thorlund, CEO

Tel: 1 833 383 9900

E-Mail: investor@rightseasoninvestmentscorp.com

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung fur die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen sind "zukunftsgerichtete Informationen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

