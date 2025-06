Die Landgard eG wird in Zukunft bis auf Weiteres vom Finanzvorstand Moritz Krannich geführt. Der Aufsichtsrat entschied am Mittwoch, die Bestellung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden, Oliver Mans, zu widerrufen. Moritz Krannich. (Foto © Landgard) Satzungsgemäß wird das bisherige Aufsichtsratsmitglied Dr. Gunther Lehleiter für eine Übergangsphase in den Vorstand...

