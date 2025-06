Die Vermarktung in neuen Märkten und Bodendesinfektion gehören zu den Themen des 10. Internationalen Kongresses für Beeren, der von dem Verband der Erdbeererzeuger und -exporteure von Huelva (Freshueva), in Spanien, organisiert wird und in der Hauptstadt Huelva stattfindet. Bildquelle: Pixabay Die spanischen Exporte von Beeren erreichten 2024 einen Wert von 1,912...

Den vollständigen Artikel lesen ...