EUR/CAD könnte den anfänglichen Widerstand am Neun-Wochen-Hoch von 1,5845 finden.Der 14-Tage Relative Strength Index bleibt über der 50-Marke, was auf eine sich verstärkende bullische Tendenz hindeutet.Die unmittelbare Unterstützung liegt beim Neun-Tage Exponential Moving Average von 1,5717.EUR/CAD setzt seine Gewinnserie am fünften aufeinanderfolgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...