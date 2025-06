Zürich - Der US-Dollar hat sich über Nacht sowohl zum Euro als auch zum Franken weiter abgeschwächt. Aktuell kostet der Euro 1,1522 Dollar. Am Vorabend waren es mit 1,1485 deutlich weniger. Das Währungspaar Dollar/Franken wird derweil zu 0,8169 Franken gehandelt nach 0,8175 am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9413 Franken. Am Donnerstagabend wurde der Euro noch zu 0,9390 Franken gehandelt. Am Vortag hatte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...