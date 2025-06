Die Panik vom Liberation Day ist erst etwas mehr als zwei Monate her, und doch gehört sie bereits der Vergangenheit an. Die Aktienmärkte sind wieder nahe an ihre Höchststände vom Februar herangekommen, die Volatilität ist auf ein sehr niedriges Niveau gesunken und die Äusserungen der einen oder anderen Seite zu den Zöllen lassen die Anleger fast unbeeindruckt. Nun, da der Sommer vor der Tür steht, scheinen die Märkte wieder zu Atem zu kommen, erleichtert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...