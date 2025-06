Auf dem Gelände des Kraftwerks Dunamenti im ungarischen Százhalombatta hat die Met Group heute den aktuell größten autonomen Batteriespeicher (Battery Energy Storage System, BESS) des Landes in Betrieb genommen. Die Anlage verfügt über eine Gesamtleistung von 40 Megawatt (MW) und eine Speicherkapazität von 80 Megawattstunden (MWh; 2-Stunden-Zyklus). Es ist das jüngste Beispiel in einer Reihe von Investitionen der Met Group in BESS-Projekte in ganz Europa. Bereits 2022 hatte das Schweizer Unternehmen ...

