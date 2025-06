Die Aktien des Betreibers von Einkaufszentren haben seit gestern mehr als 13 Prozent zugelegt. Auslöser des Kursfeuerwerks war eine überraschende Mitteilung von Donnerstag, wonach das SDAX-Unternehmen mit Sitz in Hamburg aufgrund unerwarteter Mittelzuflüsse seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende zahlen will. Demnach sollen je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2,65 Euro gezahlt werden. Das sind 1,65 mehr als im Mai angekündigt wurde, als eine Dividende von einem Euro in Aussicht gestellt ...

