Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Nach fünf Sitzungen fallender Kurse setze der Markt zu einer leichten Gegenbewegung an. Die Stimmung sei weiterhin angespannt. Denn nach wie vor sorgten sich die Anleger um die Lage im Nahen Osten. Hier könnte es nun eine gewisse Entspannung geben. Denn US-Präsident Donald Trump will wohl erst in den nächsten zwei Wochen über einen Kriegseintritt der USA entscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...