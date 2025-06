© Foto: picture alliance/dpa/Jiji Press Photo | Morio Taga

1 Billion US-Dollar für KI, Roboter und Rechenzentren: SoftBank will mit TSMC und der US-Regierung einen Tech-Giganten in der Wüste errichten - größer als alles bisher Dagewesene. SoftBank-Gründer Masayoshi Son will in Arizona einen gigantischen KI-Hub errichten. Laut Bloomberg plant der Tech-Milliardär ein Projekt mit einem Volumen von bis zu 1 Billion US-Dollar - das größte seiner Karriere. Der Komplex mit dem Codenamen "Project Crystal Land" soll sich an der chinesischen Tech-Metropole Shenzhen orientieren und die Hightech-Fertigung in die USA zurückholen. Zentrales Element des Vorhabens ist die Fertigung von KI-gesteuerten Industrierobotern. SoftBank sondiert derzeit mögliche Partner - …