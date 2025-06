NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Lauf der Aktien sei die Ausgangslage vor dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche nicht gerade günstig, schrieb Harry Martin in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Denn die Ziele dürften nicht unbedingt positiv überraschen und es brauche schon aggressiver Bewertungsansätze, um das derzeitige Kursniveau zu rechtfertigen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 16:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 04:00 / UTC



