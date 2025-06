Der Rückgang des Silberpreises unterstützt Gewinnmitnahmen und das Liquidieren von Positionen, um Verluste anderswo auszugleichen.Der sichere Hafen Silber verliert an Zuflüssen nach Berichten, die eine Entspannung der US-Agitation gegen den Iran nahelegen.Die People's Bank of China gab bekannt, dass sie ihre Loan Prime Rates am Freitag unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...