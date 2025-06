ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Niederländer seien das Unternehmen im europäischen Medtech-Bereich, bei denen sich die Investoren besonders einig seien in der Erwartung einer Senkung der Umsatzprognose mit dem Quartalsbericht, schrieb Graham Doyle in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach jüngsten Gesprächen. Abgesehen von der günstigen Bewertung werde zu den Aktien kein positives Wort verloren./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 14:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: NL0000009538

