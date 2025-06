Der Streaming-Gigant Netflix und die TKO Group, das Schwergewicht hinter den Kampfsport- und Entertainment-Marken UFC und WWE, demonstrieren weiterhin ihre Stärke an der Börse. Anleger, die den Empfehlungen des AKTIONÄR gefolgt sind und in diese beiden Kraftpakete investiert haben, können sich mittlerweile über eine herausragende Performance freuen.Die Netflix-Aktie erweist sich weiterhin als Fels in der Brandung. Seit der jüngsten Empfehlung am 23.04.2025 hat der Kurs bereits um rund 16 Prozent ...

