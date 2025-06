Bern - Die Schweizer Volkswirtschaft hat im ersten Quartal 2025 einen deutlich höheren Leistungsbilanz-Überschuss als in den Quartalen davor erzielt. Dafür war in erster Linie der gesteigerte Saldo-Wert im Warenhandel verantwortlich, wo auch der Goldhandel erfasst ist. In den Monaten Januar bis März belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf 19,4 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag mitteilte. Damit ...

