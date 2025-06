© Foto: Valentina Stefanelli - LaPresse via ZUMA Press

Renault und Stellantis blasen zum Kleinwagen-Gegenangriff auf BYD & Co. - mit einer radikalen Forderung an die EU: Weniger Sicherheit, mehr Billigautos. Das könnte nach hinten losgehen, warnen Experten.Stellantis-Chef John Elkann und Renault-CEO Luca de Meo plädieren öffentlich für eine europäische Variante der japanischen "Kei-Cars" - günstige Stadtflitzer mit reduzierter Ausstattung. "Es gibt keinen Grund, warum Europa keine E-Cars haben sollte, wenn Japan ein Kei-Car hat, das 40 Prozent des Marktes ausmacht", sagte Elkann in Turin. De Meo hatte die Forderung bereits in einem gemeinsamen Leitartikel unterstützt. Auch nach seinem bevorstehenden Abschied von Renault soll der Konzern die …