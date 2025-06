Zürich - Am Devisenmarkt halten sich am Freitagvormittag die Kursbewegungen in Grenzen. Der Euro kann damit seine am Vortag und über Nacht erzielten Gewinne gegenüber US-Dollar und Franken verteidigen. Dabei verleiht laut Händlern die freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten dem Euro eine gewisse Unterstützung. Aktuell wird der Euro zu 1,1525 Dollar gehandelt nach 1,1522 am Morgen und 1,1485 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar kostet zuletzt 0,9409 ...

