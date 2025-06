© Foto: X/Tesla

Die Aktie von Tesla legte am frühen Freitagmorgen zu - am letzten Handelstag vor dem mit Spannung erwarteten Start des Robotaxis.Seit dem Quartalsbericht am 22. April, bei dem das Tesla-Management den Start des Robotaxi-Dienstes für Juni ankündigte, ist die Aktie um rund 35 Prozent gestiegen. Anfang Juni bestätigte CEO Elon Musk dann öffentlich das Startdatum: Den 22. Juni. Kleiner Start - großer Schritt Der Start soll zunächst in kleinem Rahmen erfolgen, mit einer begrenzten Anzahl an Fahrzeugen. Menschliche Teleoperatoren werden bereitstehen, um bei Problemen der autonomen Taxis einzugreifen. Die eingesetzten Fahrzeuge werden unmodifizierte Model Y der neuesten Produktion sein und …