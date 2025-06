Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits freundlichen Start in den Tag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.255 Punkten berechnet, 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Dementsprechend notierten am Mittag auch fast alle Dax-Werte im Plus. Besonders gut lief es dabei für die Papiere von Porsche, Infineon und Volkswagen.



"Die Aktienmärkte tendieren am Freitag etwas freundlicher, was der geänderten politischen Situation im Nahen Osten geschuldet ist", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die USA halten an ihrer gewöhnungsbedürftigen politischen Verhandlungstaktik fest und haben den Entschluss zum Kriegseintritt gegen den Iran um zwei Wochen verschoben."



"Das hilft zumindest den europäischen Finanzmärkten, die sehr stark von den Energieträgerpreisen abhängig sind. Die Rohölpreise haben im frühen Handel gut zwei Prozent verloren, was bereits im asiatischen Handel für kleinere Kursgewinne gesorgt hatte."



"Der heutige Handelstag wird von Zurückhaltung geprägt sein. Das bevorstehende Wochenende lädt derzeit nicht für große Einkaufstouren an den Finanzmärkten ein. Zudem werden heute Nachmittag noch einige konjunkturelle Frühindikatoren aus den USA erwartet", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1526 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8676 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,95 US-Dollar, das waren 190 Cent oder 2,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





