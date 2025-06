© Foto: Michael Kappeler/dpa

E-Commerce-Riese Amazon setzt auf schnellere Lieferungen und bessere Arbeitsbedingungen und investiert dafür massiv in Indien.Der US-Onlinehandelsriese Amazon will rund 233 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Indien-Geschäfts investieren. Ziel der umfangreichen Maßnahme ist es, das operative Netzwerk des Konzerns vor Ort zu stärken - mit schnelleren, zuverlässigeren Lieferungen und effizienteren Prozessen. "Diese Investition wird die Verarbeitungskapazitäten erweitern, die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung erhöhen und die Effizienz im gesamten Logistiknetz verbessern", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit wolle Amazon seine Kunden in Indien künftig noch schneller und …