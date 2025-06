DJ Bayer-Krebsmittel Nubeqa vor weiterer EU-Zulassung

DOW JONES--Das Bayer-Krebsmedikament Nubeqa (Darolutamid) steht vor der Zulassung in der EU in einer dritten Indikation. Wie der Pharmakonzern mitteilte, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde eine Zulassungsempfehlung für das Medikament zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie (ADT) gegeben. Die EU-Kommission entscheidet über die Zulassung. Sie folgt in der Regel der Empfehlung des Ausschusses. Bayer geht davon aus, dass sie zeitnah erfolgt. Es wäre die Zulassung einer dritten Indikation. In den USA ist die Behandlung bereits seit Juni 2025 zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2025 06:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.