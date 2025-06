For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 June 2025:



Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)



IONOS Group SE IOS DE000A3E00M1 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

Mutares SE & Co. KGaA MUX DE000A2NB650 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

Nagarro SE NA9 DE000A3H2200 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

Verbio SE VBK DE000A0JL9W6 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

Medios AG ILM1 DE000A1MMCC8 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

Jenoptik AG JEN DE000A2NB601 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted.





