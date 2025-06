In einem Interview mit CNBC am Freitag sagte Federal Reserve (Fed) Gouverneur Christopher Waller, dass die Fed in der Lage sei, den Leitzins bereits im Juli zu senken, so Reuters. Wichtige Erkenntnisse "Zentralbanken sollten die Auswirkungen von Zöllen auf die Inflation ignorieren." "Ich denke nicht, dass die Inflationsauswirkungen von Zöllen groß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...