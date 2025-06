Baden-Baden - Der deutsche Sänger und Rapper Souly steht mit seinem Album "Traence" neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Für den Wahl-Berliner, der mit seinem Song "Bundeswehr" im letzten Jahr 14 Wochen in den Single-Charts stand, ist es die erste Nummer eins.



Dahinter rangieren Metallica mit einer erweiterten Neuauflage von "Load". Die weiteren Positionen belegen Linkin Park ("From Zero", drei), Takt32 ("Den Umständen widersprechend", vier) und The Cure ("Mixes Of A Lost World", fünf).



Im Single-Ranking verteidigt Alex Warren ("Ordinary") die Führung. Dahinter springen Zartmann ("Tau mich auf") und Jazeek ("Akon") auf die Ränge zwei und drei. Den Titel als bester Neueinsteiger schnappt sich Apache 207 ("GWHF", 24).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





