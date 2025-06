Zürich - Konsumenten in der Schweiz zahlen für Strom so viel wie kaum jemand auf der Welt. Im Ranking der teuersten Länder liegt die Eidgenossenschaft mit durchschnittlich 33,8 Eurocent pro Kilowattstunde auf dem zehnten Platz. Insgesamt untersuchte der Energiedienst Global Petrol Prices die Strompreise in 143 Staaten im ersten Quartal 2025, wie das Vergleichsportal Verivox am Freitag mitteilte. Im internationalen Vergleich am teuersten war der Strom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...