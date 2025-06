Reis macht nur 0,62% des japanischen Verbraucherpreisindex aus, stellt Volkmar Baur, Devisenanalyst der Commerzbank, fest. Inflation in Japan liegt im Mai bei 3,5% "Da die Preise für Reis in den letzten 12 Monaten um über 100% gestiegen sind, hat sich dies jedoch spürbar auf die Inflation insgesamt ausgewirkt. Insgesamt lag die Inflation in Japan im ...

