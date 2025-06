Jerusalem - Der israelische Außenminister Gideon Sa'ar räumt den aktuellen Bemühungen um eine diplomatische Lösung des militärischen Konflikts zwischen seinem Land und dem Iran keine großen Erfolgschancen ein. "Ich glaube nicht besonders an Diplomatie mit dem Iran", sagte er der "Bild" (Samstagsausgabe). "Alle diplomatischen Bemühungen bisher waren nicht erfolgreich."



Der Minister erklärte außerdem: "Sie nutzen diese Gespräche in der Regel, um zu täuschen, um Zeit zu gewinnen und Fortschritte zu machen - und ich glaube nicht, dass sie ihr Wesen verändert haben." Teheran müsse bereit sein, die Urananreicherung im Iran aufzugeben. Diplomatie sei "kein Zauberwort, um Positionen von Staaten reinzuwaschen", sagte Sa'ar der "Bild" und anderen Medien von Axel Springer: "Ich habe bisher kein konkretes Angebot von den Iranern gesehen, das zeigt, dass sie ihre Meinung geändert haben. Derzeit kooperieren sie nicht einmal mit der IAEA. Die Inspektion funktioniert derzeit nicht."



Sa'ar sagte außerdem, dass er vor Beginn der Genfer Gespräche des Iran mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit seinem französischen Kollegen einen Meinungsaustausch gehabt habe und möglicherweise im Laufe des Tages mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) sprechen werde. Er glaube aber nicht an die Bereitschaft des Iran, "wirklich auf die Bedenken und Erwartungen der internationalen Gemeinschaft einzugehen und das Nuklearprogramm aufzugeben, das die Welt gefährdet und Israel existenziell bedroht".





