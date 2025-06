EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

IONOS reicht Interessenbekundung für KI-Gigafactory ein



20.06.2025 / 17:11 CET/CEST

Karlsruhe / Berlin, 20.06.2025. Die IONOS Group SE hat heute zusammen mit der HOCHTIEF AG bei der Europäischen Kommission eine Interessenbekundung ("Expression of Interest") für den Bau und Betrieb einer KI-Gigafactory eingereicht.



Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Digitalisierung und beim Betrieb von Cloud-Infrastruktur sowie einem selbst entwickelten, leistungsfähigen Tech-Stack, verfügt IONOS über das Know-How und die Kapazitäten für den souveränen Betrieb hochskalierbarer KI-Workloads. HOCHTIEF zählt zu den weltweit führenden Anbietern für Entwicklung und Bau von Rechenzentren und kombiniert umfassendes Expertenwissen aus Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und digitaler Infrastruktur. Mit rund 6 GW an erfolgreich umgesetzten Projekten entwickelt das Unternehmen innovative und nachhaltige Lösungen. Ergänzt wird das Konsortium durch spezialisierte Technologie- und Sicherheitsunternehmen und renommierte Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Die Interessenbekundung sieht den Aufbau einer hochleistungsfähigen Rechenzentrumsinfrastruktur vor, deren Betrieb bereits 2027 aufgenommen werden soll. Zum Einsatz kommt neueste GPU-Technologie mit einer initialen Leistung von über 50.000 GPUs, skalierbar auf über 100.000 GPUs. Vollständig in europäische Standards integriert, für maximale Resilienz und Unabhängigkeit. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt mit einer branchenüblichen Strukturierung aus Eigenkapital, Partnerschaftsmodellen und Fremdmitteln sowie gezielter Förderung durch die EU. Die heute eingereichte Interessenbekundung ist ein erster Schritt. Die EU-Kommission wird in den nächsten Monaten die weiteren Phasen ihres Auswahlprozesses definieren. Das Konsortium steht bereit, seine Pläne weiter zu konkretisieren und ein souveränes KI-Ökosystem in Europa weiter mitzugestalten.

Pressekontakt: Andreas Maurer

Telefon 0721 50957968

press@ionos-group.com Investor Relations: Stephan Gramkow

Telefon 0721 50957097

investor-relations@ionos-group.com



