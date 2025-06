hier

Der kalifornische Krebstest-Entwickler hat die vor zwei Wochen gefahrene Attacke des Shortsellers Ningi Research zunächst offenbar abgeschüttelt. Der Leerverkäufer hatte Zweifel am späteren Erfolge des Tests "Galleri" gesät, der auf Früherkennung von 50 Krebsarten mit einer einzigen Blutprobe abzielt. Es sei unwahrscheinlich, für einen so breiten Testbereich die behördliche Zulassung zu bekommen. Weitere Vorwürfe des Shortsellers (u. a. zur Unternehmenskultur und betrieblichen Organisation) waren wenig konkret. Am Mittwoch berichtete GRAIL, dass erste Ergebnisse der 2021 gestarteten Studie Pathfinder 2 (knapp 36.000 Probanden in der Altersstufer über 50) an die Zulassungsbehörde FDA weitergeleitet werden. Die eigene Auswertung der Daten von 71 % der Studienteilnehmer belege Fortschritte gegenüber der vorherigen Pathfinder-Studie