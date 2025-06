In ihrem Bericht zur Geldpolitik an den Kongress, der am Freitag veröffentlicht wurde, erklärte die Federal Reserve, dass die Inflation etwas erhöht sei, während der Arbeitsmarkt in solider Verfassung bleibe, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Einige frühe Anzeichen deuten darauf hin, dass Zölle die Inflation anheizen.""Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...