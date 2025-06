© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

Für einen unsicheren Geschäftsausblick ist die Lululemon-Aktie zuletzt brutal abgestraft worden. Doch die Chancen auf eine zeitnahe Trendwende stehen nicht schlecht.Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Lululemon Einerseits wächst das weltweite Sportartikel- und Sportbekleidungsgeschäft dynamisch, andererseits befindet sich die Branche in einem tiefgreifenden Wandel mit deutlich erkennbaren Verschiebungen der Kräfte- und Machtverhältnisse. Während das Geschehen lange von den Rivalen Adidas und Nike dominiert wurde, drängten in den vergangenen Jahren vielversprechende Mitbewerber in den Markt. Das machte vor allem Nike zu schaffen, das sich in der vielleicht schwersten Krise seiner …