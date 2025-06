Zürich - Am Devisenmarkt hat der Euro seine Gewinne vom Vortag gegenüber dem US-Dollar und dem Franken gehalten. Dabei erhält er von der weiterhin Unterstützung von der etwas freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. So notiert der Euro zur Schweizer Währung mit 0,9410 Franken weiterhin über der Marke von 94 Rappen, die er in der Nacht überschritten hatte. Zum US-Dollar wird der Euro bei 1,1506 gehandelt nach einem Kurs von 1,1468 am Vorabend. ...

