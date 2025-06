Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Freitag unverändert geschlossen. Nach fünf Verlusttagen in Folge gelang dem Leitindex damit auch zum Wochenschluss kein positiver Handelstag. Geprägt wurde die Stimmung von vorsichtigen Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Krieg zwischen Israel und dem Iran, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Entscheid über einen Eintritt der USA in den Krieg erst in zwei Wochen angekündigt hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...