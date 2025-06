The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.06.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2025

ISIN Name

CA45580J1012 INDIVA LTD

CA6752221037 OCEANAGOLD CORP.

CA92539Q4060 VERSES AI

CA97111B4047 WILLOW BIOSCIENCES

CH0481013784 JULIR GRUPPE 19/UND.

GB00BYV8MN78 URBAN LOGIST.REIT LS -,01

USU0926HAV25 BL.PRIV.CR.F 24/31 REGS

US50125G1094 KULR TECH.GROUP DL -,0001

US594972AM34 MICROSTRAT. 24/32 CV 144A

US85859N1028 STEM INC. DL-,0001





