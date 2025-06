Die Aktie des Düngemittelkonzerns K+S befindet sich seit Jahresbeginn in einer starken Aufwärtsbewegung. Mit Kurszuwächsen von fast +64% gehört das Papier bislang zu den besten Performern im Index der mittelgroßen Werte MDAX. Was treibt den Kurs an? Und ist die Talsohle nun endgültig durchschritten? Kalipreise erholen sich Ein starker Abwärtstrend von April 2022 bis September 2024 hatte bei der K+S-Aktie zu einem Kursrutsch von über -70% geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...