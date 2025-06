Ich sitze gerade in Korsika am Pool und genieße den Sommer. Seitdem ich FU Money habe, reise ich um die Welt wie ein digitaler Nomade. Meinen Job als freier Finanzjournalist und Influenzier behalte ich natürlich, weil er mir viel Spaß macht. Weil ich jedes Jahr frisches Geld anlege, suche weiter nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, vorhersehbaren Cashflows, starken Bilanzen und einer langen Serie an Innovationen bzw. Widerstandsfähigkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...