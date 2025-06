Berlin - Die Bundesregierung will den Bundesnachrichtendienst (BND) umbauen und unter anderem im Kampf gegen Cybergefahren stärken. "Deutschlands Verantwortung in der Welt wächst und mit ihr unser Anspruch an unsere Nachrichtendienste", sagte er der "Bild am Sonntag".



Deutschlands Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik "braucht Klarheit über das, was im Verborgenen geschieht. Der BND arbeitet intensiv daran, uns diesen entscheidenden Wissensvorsprung zu verschaffen", so Frei.



Er sagte, der BND sei ein unverzichtbares Werkzeug für die Fähigkeit Deutschlands, souverän, informiert und entschlossen auf eine immer gefährlichere Welt zu reagieren. Gerade in Zeiten multipler Krisen, hybrider Bedrohungen und globaler Machtverschiebungen sei seine Arbeit wichtiger denn je.



Wie die Zeitung weiter berichtet, sollen sich BND-Mitarbeiter künftig noch stärker unter anderem um internationale Finanzströme kümmern und sie aufdecken. Außerdem soll es noch stärker darum gehen, Cyberangriffen rechtzeitig vorzubeugen und sie abwehren zu können.





