Berlin - Die Spitzen von Union und SPD haben sich offenbar auf einen Termin für den nächsten Koalitionsausschuss verständigt. Die Runde soll am 2. Juli tagen, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Koalitionskreise.



An dem Treffen sollen insgesamt wieder elf Politiker teilnehmen, darunter die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD. Wie die "Bild am Sonntag" weiter schreibt, soll unter anderem der weitere Zeitplan für die Reform des Bürgergelds sowie eine große Rentenreform besprochen werden. Außerdem dürfte es nach der Entscheidung der Mindestlohnkommission auch um das Thema Mindestlohn gehen, hieß es.





