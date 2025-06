Berlin - Die Union gewinnt laut einer Umfrage in der Wählergunst dazu und kommt auf ihren besten Wert seit der Bundestagswahl. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 28 Prozent der Stimmen, das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf den wöchentlichen "Sonntagstrend" des Instituts Insa.



SPD (16 Prozent) und Linkspartei (neun Prozent) verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die Werte von AfD (23 Prozent), Grünen (elf Prozent), BSW (vier Prozent) und FDP (vier Prozent) bleiben stabil. Die sonstigen Parteien erreichen fünf Prozent, das ist ein Plus um einen Punkt.



Für die Erhebung befragte Insa insgesamt 1.205 Personen vom 16. bis 20. Juni 2025.





