In einer Welt, in der viele KI-Aktien bereits auf hohem Niveau gehandelt werden, gibt es immer noch Hidden Champions, die unter dem Radar fliegen. Eine dieser Aktien ist Elliptic Labs - ein kleines, profitables norwegisches Unternehmen, das eine klare Nische mit großer Skalierbarkeit besetzt. Dank starker Partnerschaften, geschützter Technologie und solider Finanzen könnte Elliptic Labs eine der spannendsten AI-Aktien Europas sein. Was macht Elliptic Labs so besonders? Elliptic Labs entwickelt KI-basierte Softwarelösungen, die physische Sensoren in Smartphones und Laptops ersetzen. Über patentierte Algorithmen werden Signale - wie Ultraschall, Bewegung oder akustische Impulse - analysiert, um Funktionen auszulösen, die bislang spezielle Hardware benötigten. Ein ...

