Berlin - Vor dem in dieser Woche in Berlin beginnenden Bauerntag fordert Bauernpräsident Joachim Rukwied von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) einen umfassenden Bürokratieabbau. "Hier brauchen wir den Mut, ganze Gesetze einfach mal zu streichen und zu sagen: Das müssen wir nicht alles im Detail regeln oder überwachen", sagte Rukwied der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Rukwied ergänzte, wenn Minister Rainer die rund 190 Vorschläge der Bundesländer zur Entbürokratisierung aufgreife "und wirklich den Abbau praxisferner Vorschriften auf den Weg bringt, hilft er uns Bauern sehr". Der Koalitionsvertrag setze ihm da keine Grenzen.



Entscheidend sei, dass die Betriebe wieder wettbewerbsfähiger werden. Überdies könne man darauf vertrauen, "dass die Landwirte gemäß der guten fachlichen Praxis verantwortungsvoll mit Land, Umwelt und Tieren umgehen", so Rukwied.





