Talinn - Trotz weitreichender Zugeständnisse an US-Präsident Donald Trump misst Estlands Außenminister Margus Tsahkna dem Nato-Gipfel in Den Haag eine historische Bedeutung bei. "Dieser Nato-Gipfel wird historisch sein - unabhängig davon, was Trump sagen oder tun wird", sagte Tsahkna dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Er sieht ein starkes Signal an Russland: "Alles, was wir tun - insbesondere die deutlich erhöhten Verteidigungsausgaben in Europa - steht im direkten Zusammenhang mit der wachsenden Bedrohung durch Russland", sagte er. Der Gipfel werde ein starkes Signal der Geschlossenheit und Solidarität senden. "Trotz aller Versuche Putins, das Bündnis durch hybride Angriffe, Desinformation und massiven Druck zu spalten, bleiben wir geeint."



Der Außenminister verwies darauf, dass die Ukraine auf dem Nato-Gipfel in Washington und zuvor auf dem Gipfel in Vilnius sehr starke Beitrittsversprechen erhalten habe: "Die Zukunft der Ukraine liegt in der Nato. Diese Zusage gilt weiterhin, auch wenn das diesjährige Gipfelkommuniqué keine so klaren Worte enthalten wird", sagte er. Die volle Nato-Mitgliedschaft der Ukraine sei die stärkste Sicherheitsgarantie für das Land und für Europa.





