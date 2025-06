Seattle - Der Microsoft-Mitgründer und Chef der weltweit größten wohltätigen Privatstiftung, Bill Gates, hat an die Bundesregierung appelliert, dem internationalen Trend zur Kürzung der Entwicklungshilfe entgegenzutreten.



"Wenn das Land dem globalen Trend entgegensteuert, Entwicklungshilfe zurückzufahren, wäre das mehr als bloß ein starkes Signal. Es käme Millionen von Menschen zugute - nicht nur in den Empfängerländern, sondern auch in Deutschland selbst", schreibt Gates in einem Gastkommentar für das "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Heute ist die Führungsrolle Deutschlands wichtiger denn je", so der Milliardär.



"Mein Heimatland, die Vereinigten Staaten, hat mit den wohl drastischsten Kürzungen der Entwicklungshilfe den Rückzug angetreten", beklagte Gates. Auch viele andere reiche Länder, darunter Großbritannien und auch Deutschland, hätten ihre Verpflichtungen gegenüber den ärmsten Menschen der Welt zurückgefahren. Weltweit seien insgesamt Dutzende Milliarden Euro an Entwicklungsgeldern gestrichen worden.



"Die Folgen dieser Entscheidungen werden verheerend sein", warnte Gates. Krankheiten würden sich ausbreiten, die Armut werde zunehmen, Millionen von Kindern würden sterben. "2025 wird wahrscheinlich das erste Jahr in diesem Jahrhundert sein, in dem die Kindersterblichkeit wieder steigt", warnte der Chef der Gates-Stiftung.



"Deutschland hat viel zu gewinnen, wenn es Gesundheit und Entwicklung unterstützt", so Gates in dem Beitrag weiter. Durch die Impfung von Kindern in Ländern mit niedrigem Einkommen trage beispielsweise die Impfallianz Gavi dazu bei, die Ausbreitung tödlicher Krankheiten über Grenzen hinweg zu verhindern. "So verheerend die Covid-19-Pandemie auch war, ohne die globale Gesundheitsfinanzierung durch Länder wie Deutschland wäre sie weitaus schlimmer ausgefallen", so der frühere Microsoft-Chef fest.



Investitionen in Entwicklungshilfe könnten zudem auch die deutsche Wirtschaft stärken. "Durch die Finanzierung von Gesundheit und Entwicklung in Afrika kann Deutschland neue Handelspartner und neue Märkte für deutsche Waren erschließen - für eine Exportnation wie Deutschland von zentraler Bedeutung", schreibt Gates.





© 2025 dts Nachrichtenagentur