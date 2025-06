Krypto-Börse und Motorsport treffen aufeinander: Bitget wird offizieller regionaler Partner ausgewählter Grand-Prix-Events im Jahr 2025

SCARPERIA E SAN PIERO, Italien, June 23, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, geht eine hochkarätige Partnerschaft mit MotoGP ein, der höchsten Klasse des Motorrad-Straßenrennsports, die die atemberaubende Geschwindigkeit des Rennsports mit der Präzision des Krypto-Tradings verbindet. Als neu ernannter Regionalpartner für ausgewählte Grand-Prix-Events in Europa und Südostasien bringt Bitget Kryptowährungen auf die Rennstrecke und damit auf die Überholspur.

Die Zusammenarbeit beginnt auf der legendären Rennstrecke von Mugello während des Großen Preises von Italien und läutet eine neue Ära ein, in der Präzisionstechnik auf algorithmische Agilität trifft und jede Sekunde, wie jeder Trade, zählt.

Die Partnerschaft von Bitget wird 2025 bei mehreren bedeutenden MotoGP-Events in Italien, Deutschland, Spanien und Indonesien für Aufsehen sorgen und Fans des Motorsports und der Kryptowährung unter dem gemeinsamen Banner von Leistung, Widerstandsfähigkeit und Geschwindigkeit zusammenbringen.

"Rennsport ist ein Sport der Millisekunden; Kryptowährungen sind ein Markt der Mikroentscheidungen. Mit dieser Partnerschaft möchten wir der Welt zeigen, dass Erfolg - ob auf der Rennstrecke oder in den Charts - von klugen Entscheidungen und mutiger Umsetzung abhängt", erklärte Gracy Chen, CEO von Bitget."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit MotoGP jedem Nutzer und jedem Fan Kraft, Präzision und Potenzial zu bieten."

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der dreimalige MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo, dessen unermüdliches Streben nach Perfektion ihn zu einer passenden Ikone für den legendären Slogan "Make It Count" von Bitget macht.

"Ich war schon immer davon überzeugt, dass man Rennen nicht nur mit Instinkt gewinnt, sondern indem man jede Runde, jede Linie und jede Sekunde optimal nutzt. Es ist dieselbe Denkweise, die Bitget beim Trading an den Tag legt, und ich bin stolz darauf, Teil dieser Geschichte zu sein", erklärte Jorge Lorenzo. "Die Welt der MotoGP und die Welt der Kryptowährungen sind nicht so unterschiedlich, wie sie scheinen - in beiden Bereichen werden diejenigen mit Prämien belohnt, die aufmerksam sind und schnell denken."

Die Kampagne umfasst Aktivitäten an der Rennstrecke, exklusive VIP-Erlebnisse und eine Reihe plattformübergreifender digitaler Initiativen. In Mugello erhalten KOLs und Medienvertreter Zugang hinter die Kulissen des Fahrerlagers und können die Interaktionen zwischen den Fahrern miterleben. Dabei werden die hochoktanige Energie des Rennwochenendes und das elegante Bitget-Branding zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen.

"Die MotoGP basiert auf Präzision, Innovation und schnellen Entscheidungen - Werte, die sich nahtlos mit denen von Bitget decken", erklärte Dan Rossomondo,CCO der MotoGP.

Diese Zusammenarbeit folgt auf die vielbeachteten Partnerschaften von Bitget mit Lionel Messi, Juventus und LALIGA und unterstreicht damit erneut seine Erfolgsbilanz bei der Überbrückung der Kluft zwischen Kryptowährungen und Kultur. Mit über 120 Millionen Nutzern weltweit und einem täglichen Handelsvolumen von über 20 Milliarden US-Dollar setzt Bitget seinen Erfolgskurs fort und wandelt Volatilität in Gewinne um.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursenund anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Walleteine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps - alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com



Über MotoGP

Schneller. Weiter. Furchtlos. Seit 1949 hat sich MotoGP zu einer globalen Sport- und Unterhaltungsmarke mit einer beeindruckenden Tradition und einer noch spannenderen Zukunft entwickelt. In jeder Saison treffen die besten Fahrer aus aller Welt zusammen, um auf einigen der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt mit den schnellsten Prototypen-Motorrädern gegeneinander anzutreten - und damit den spannendsten Sport der Welt zu bieten.

