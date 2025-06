Wie sieht die Zukunft aus?: Wasserstofftraum geplatzt? - Nel, Plug Power & PowerCell liegen am Boden

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Bei Wasserstoff ist die Messe zwar noch nicht gelesen, aber das Vertrauen ist kaum noch da. Der einstige Hoffnungsträger für eine saubere Umwelt wird immer mehr zum Sorgenkind! Die Hoffnungen für Wasserstoff waren groß - besonders in Deutschland. Ende September 2020 verkündete der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien "die Nummer eins in der Welt" werden wird. Ein paar Monate zuvor hatte bereits Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ein Milliardenprogramm zur Förderung der Wasserstofftechnologie in Aussicht gestellt: "Wir brauchen ein Cape Canaveral des Wasserstoffs in Deutschland", sagte …

