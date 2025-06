Am 18. Juni gründeten engagierte junge Menschen auf dem Wassergut Canitz in Sachsen das neue Netzwerk "Junges Demeter". Die Gründung fand auf den diesjährigen Öko-Feldtagen im Rahmen des Jugendformats "Green Youth Together" statt. "Junges Demeter" versteht sich als Plattform und Netzwerk für Ideen und gegenseitige Unterstützung...

